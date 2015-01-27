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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
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Producție oprită

boxă cu andocare

DS1155/12

4.3

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS1155 nu doar că sună bogat şi amplu, dar se poate şi lăuda cu un afişaj pentru ceas şi lampă de veghe cu lumină blândă, ce o face dispozitivul perfect de pe noptiera dvs.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • Port USB pentru încărcare

  • 6W

Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat

Atunci când conectaţi şi andocaţi, această staţie de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul dvs.

Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

Design elegant şi compact care se potriveşte pe orice noptieră

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 док-гучномовець

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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