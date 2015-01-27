Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS1155 nu doar că sună bogat şi amplu, dar se poate şi lăuda cu un afişaj pentru ceas şi lampă de veghe cu lumină blândă, ce o face dispozitivul perfect de pe noptiera dvs.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
Port USB pentru încărcare
6W
Atunci când conectaţi şi andocaţi, această staţie de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul dvs.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 док-гучномовець
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DS1155 głośnik ze stacją dokującą