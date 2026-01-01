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  • Acumulator extern subţire şi puternic
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  • Acumulator extern subţire şi puternic
  • Acumulator extern subţire şi puternic
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  • Acumulator extern subţire şi puternic

Acumulator extern USB

DLP1810CB/00

Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Port USB-C de 3 A cu încărcare rapidă şi port USB-A pentru încărcarea celui mai recent dispozitiv.
Vezi toate beneficiile

cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 10.000 mAh

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • Baterie Li-polimer

  • Negru

LED indicator pentru alimentare

Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

Încărcare rapidă 5 V/3 A

Specificaţii tehnice

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