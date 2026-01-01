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DLP1810CB/00
10.000 mAh
Porturi de încărcare USB A şi USB C
Baterie Li-polimer
Negru
Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
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