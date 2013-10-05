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Tower audio
Beneficiaţi de cea mai bună redare de pe CD-uri sau iPod/iPhone/iPad cu sunet amplu, captivant şi deosebit de limpede - graţie tehnologiilor LivingSound şi PureDigital. Acest sistem de andocare 3.1 Philips DCM5090/10 dispune de un subwoofer integrat, o putere de ieşire de 200 W şi o staţie de andocare uşor de utilizat.
Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
Tehnologia LivingSound Philips în curs de patentare extinde semnificativ punctul optim (locul ideal pentru audiţie din cameră), astfel încât să vă puteţi bucura de o muzică într-adevăr copleşitoare pe o zonă mai largă. Prin combinarea diferitelor procese de sonorizare, LivingSound restituie bogăţia şi detaliile spaţiale ale ambianţei sonore, adeseori pierdute cu un sistem stereo compact. Efectul este un sunet mai amplu decât aşteptările în punctul optim - distribuit extins şi uniform în toată camera. Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona restrânsă în mod obişnuit. Bucuraţi-vă de sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.
Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanţă acustică mult superioară în comparaţie cu tehnologia de procesare audio analogică convenţională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieşirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieşirii audio digitale de la iPod/iPhone şi utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.
Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
3.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 dokovací hudební systém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 wieża z podstawką dokującą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 wieża z podstawką dokującą
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 dokovací hudební systém
Acest review a fost făcut pentru DCM5090 dokovací hudební systém