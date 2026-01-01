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Producție oprită

sistem de divertisment cu staţie de andocare

DC910/12

Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent

Bucuraţi-vă de clipurile dvs. video aşa cum trebuie doar rotind iPod-ul dvs. din poziţia portret în poziţia peisaj pe Sistemul cu staţie de andocare Philips DC910. În plus, boxe duble wOOx oferă un bas profund şi puternic tuturor melodiilor dvs. - de la orice sursă!

Vezi toate beneficiile

cu boxe wOOx

Ascultaţi muzica de pe iPod la maxim cu sunet excelent

  • Staţie de andocare rotativă

  • Sloturi pentru carduri USB şi SD

Poziţionaţi-vă iPod-ul touch în orientarea portret sau peisaj

Poziţionaţi-vă iPod-ul touch în orientarea portret sau peisaj

Accelerometrul din iPod-ul touch modifică automat modul de afişare a conţinutului. Dacă rotiţi iPod-ul touch din poziţia portret în poziţia peisaj sau vice versa, conţinutul afişajului va fi schimbat. Acest port integrat pentru iPod de pe sistemul Philips este conceput special pentru a se potrivi cu această caracteristică - puteţi modifica orientarea afişajului portului astfel încât să vedeţi într-un mod comod o pagină Web, o fotografie sau un clip video în raportul lăţime/lungime corespunzător pe ecranul iPod-ului touch.

Boxe duble wOOx pentru un sunet bas îmbunătăţit

Boxe duble wOOx pentru un sunet bas îmbunătăţit

Tehnologia wOOx creează un bas de calitate, redând frecvenţele joase cu o fidelitate excepţională.

Putere totală de ieşire 30W RMS

Putere totală de ieşire 30W RMS

Specificaţii tehnice

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