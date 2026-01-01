Poziţionaţi-vă iPod-ul touch în orientarea portret sau peisaj

Accelerometrul din iPod-ul touch modifică automat modul de afişare a conţinutului. Dacă rotiţi iPod-ul touch din poziţia portret în poziţia peisaj sau vice versa, conţinutul afişajului va fi schimbat. Acest port integrat pentru iPod de pe sistemul Philips este conceput special pentru a se potrivi cu această caracteristică - puteţi modifica orientarea afişajului portului astfel încât să vedeţi într-un mod comod o pagină Web, o fotografie sau un clip video în raportul lăţime/lungime corespunzător pe ecranul iPod-ului touch.