Bucuraţi-vă de muzică de pe iPod/iPhone/iPad cu sunet superb

Delectaţi-vă cu sunetul puternic de la acest sistem de andocare superior de la Philips care dispune de un sistem de boxe 2.1, un subwoofer puternic integrat şi o putere de ieşire de 120 W. Pe lângă această boxă unică prin eleganţă există o staţie de andocare uşor accesibilă pentru iPod/iPhone/iPad.