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DC5070/10
Bucuraţi-vă de muzică de pe iPod/iPhone/iPad cu sunet superb
Delectaţi-vă cu sunetul puternic de la acest sistem de andocare superior de la Philips care dispune de un sistem de boxe 2.1, un subwoofer puternic integrat şi o putere de ieşire de 120 W. Pe lângă această boxă unică prin eleganţă există o staţie de andocare uşor accesibilă pentru iPod/iPhone/iPad.
Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/iPad
Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
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