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Cafea
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Vas de cafea
Asistență
CRP728
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Acest vas colectează cafeaua preparată de cafetieră. Garantează menţinerea aromei şi a temperaturii potrivite a cafelei. Este compatibil cu Philips Grind & Brew.
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