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Vas de cafea

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Vas de cafea

CRP728

Vas de cafea

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Manuale şi documentaţie

Acest vas colectează cafeaua preparată de cafetieră. Garantează menţinerea aromei şi a temperaturii potrivite a cafelei. Este compatibil cu Philips Grind & Brew.

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  • 8 April 2026

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