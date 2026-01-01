Înregistrare în format dublu pentru full HD şi formate adecvate pentru e-mail

Clipurile video full HD sunt extraordinar de vizionat pe televizoarele HD. Dar dacă doriţi să trimiteţi clipul video prin e-mail sau să îl partajaţi online, fişierul HD mare va trebui comprimat şi convertit într-un format adecvat pentru e-mail. Camera video vă scuteşte de aceste complicaţii, oferind înregistrare în format dublu. Activaţi această funcţie şi clipurile dvs. video sunt înregistrate simultan în două formate – full HD (1080p) şi format QWVGA (240p) adecvat pentru e-mail. Aceasta vă permite să vă bucuraţi la maxim de clipurile dvs. video pe televizorul HD şi vă oferă un format pe care îl puteţi partaja imediat electronic.