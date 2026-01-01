ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Imagine primară

Producție oprită

Cameră video HD

CAM300BL/00

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Realizarea de filme şi fotografii Full HD este o cinch cu această cameră video ESee CAM300. Ecranul său tactil de 3” vă oferă control intuitiv, în timp ce editarea instantanee şi imprimarea rapidă vă permit să partajaţi ceea ce doriţi imediat, pe TV şi online.

Vezi toate beneficiile

Cu control ecranului tactil

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

Înregistrare în format dublu pentru full HD şi formate adecvate pentru e-mail

Înregistrare în format dublu pentru full HD şi formate adecvate pentru e-mail

Clipurile video full HD sunt extraordinar de vizionat pe televizoarele HD. Dar dacă doriţi să trimiteţi clipul video prin e-mail sau să îl partajaţi online, fişierul HD mare va trebui comprimat şi convertit într-un format adecvat pentru e-mail. Camera video vă scuteşte de aceste complicaţii, oferind înregistrare în format dublu. Activaţi această funcţie şi clipurile dvs. video sunt înregistrate simultan în două formate – full HD (1080p) şi format QWVGA (240p) adecvat pentru e-mail. Aceasta vă permite să vă bucuraţi la maxim de clipurile dvs. video pe televizorul HD şi vă oferă un format pe care îl puteţi partaja imediat electronic.

Realizaţi clipuri video mai precise şi mai stabile cu sistemul antivibraţii avansat

Realizaţi clipuri video mai precise şi mai stabile cu sistemul antivibraţii avansat

Sistemul antivibraţii avansat vă permite să realizaţi clipuri video extraordinare pe care veţi fi întotdeauna mândru să le partajaţi. Clipurile video stabile şi nedistorsionate sunt asigurate prin senzori giroscopici prevăzuţi cu algoritmi avansaţi. Senzorii măsoară distanţa dintre sol şi obiectivul camerei şi face corecţiile necesare ori de câte ori camera video se mişcă. Această tehnologie avansată asigură imagini fără neclarităţi de fiecare dată, permiţându-vă să capturaţi cele mai bune momente din viaţă în clipuri video uimitoare.

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips