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CAM300BL/00
Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă
Realizarea de filme şi fotografii Full HD este o cinch cu această cameră video ESee CAM300. Ecranul său tactil de 3” vă oferă control intuitiv, în timp ce editarea instantanee şi imprimarea rapidă vă permit să partajaţi ceea ce doriţi imediat, pe TV şi online.
Clipurile video full HD sunt extraordinar de vizionat pe televizoarele HD. Dar dacă doriţi să trimiteţi clipul video prin e-mail sau să îl partajaţi online, fişierul HD mare va trebui comprimat şi convertit într-un format adecvat pentru e-mail. Camera video vă scuteşte de aceste complicaţii, oferind înregistrare în format dublu. Activaţi această funcţie şi clipurile dvs. video sunt înregistrate simultan în două formate – full HD (1080p) şi format QWVGA (240p) adecvat pentru e-mail. Aceasta vă permite să vă bucuraţi la maxim de clipurile dvs. video pe televizorul HD şi vă oferă un format pe care îl puteţi partaja imediat electronic.
Sistemul antivibraţii avansat vă permite să realizaţi clipuri video extraordinare pe care veţi fi întotdeauna mândru să le partajaţi. Clipurile video stabile şi nedistorsionate sunt asigurate prin senzori giroscopici prevăzuţi cu algoritmi avansaţi. Senzorii măsoară distanţa dintre sol şi obiectivul camerei şi face corecţiile necesare ori de câte ori camera video se mişcă. Această tehnologie avansată asigură imagini fără neclarităţi de fiecare dată, permiţându-vă să capturaţi cele mai bune momente din viaţă în clipuri video uimitoare.
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