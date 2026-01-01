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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM5120B/12

Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Microsistemul muzical Philips cu streaming Bluetooth® pentru mai multe dispozitive acceptă şi redarea MP3 prin USB Direct şi intrare audio pentru alte sisteme. Difuzoarele puternice şi conversia prin cabluri bas îţi amplifică experienţa de divertisment de acasă.

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Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • cu MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD USB Direct, FM

Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv

Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv

Transmiterea wireless de sunete prin Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în lumea sistemelor de sonorizare, dar majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® permit numai conectarea unui singur dispozitiv pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îţi permite să sincronizezi până la trei dispozitive şi să comuţi instantaneu între ele.

Boxele Bass Reflex oferă un bas profund şi puternic

O cameră din spatele difuzorului, care conduce aerul către fantele acustice integrate în boxă, conferă notelor de bas un sunet mai puternic şi mai realist.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Specificaţii tehnice

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