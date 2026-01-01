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Producție oprită
BTM5120B/12
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă
Microsistemul muzical Philips cu streaming Bluetooth® pentru mai multe dispozitive acceptă şi redarea MP3 prin USB Direct şi intrare audio pentru alte sisteme. Difuzoarele puternice şi conversia prin cabluri bas îţi amplifică experienţa de divertisment de acasă.
100 W
Bluetooth®
cu MULTIPAIR
CD, MP3-CD USB Direct, FM
Transmiterea wireless de sunete prin Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în lumea sistemelor de sonorizare, dar majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® permit numai conectarea unui singur dispozitiv pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îţi permite să sincronizezi până la trei dispozitive şi să comuţi instantaneu între ele.
O cameră din spatele difuzorului, care conduce aerul către fantele acustice integrate în boxă, conferă notelor de bas un sunet mai puternic şi mai realist.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
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