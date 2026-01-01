Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv

Transmiterea wireless de sunete prin Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în lumea sistemelor de sonorizare, dar majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® permit numai conectarea unui singur dispozitiv pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îţi permite să sincronizezi până la trei dispozitive şi să comuţi instantaneu între ele.