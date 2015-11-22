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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2360/12

3.9

| (8) Recenzii

Conferă putere melodiilor tale

Ascultă toată muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau CD MP3 şi CD-R/W pe un singur microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex asigură un bas dramatic, iar puterea maximă de 70 W oferă un sunet puternic.

Vezi toate beneficiile

Conferă putere melodiilor tale

  • Bluetooth®

  • Port USB pentru încărcare

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Putere maximă de ieşire de 70 W RMS

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

8

Recenzii

1

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Microsistem muzical

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Microsistem muzical

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża

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