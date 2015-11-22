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Producție oprită
BTM2360/12
Conferă putere melodiilor tale
Ascultă toată muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau CD MP3 şi CD-R/W pe un singur microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex asigură un bas dramatic, iar puterea maximă de 70 W oferă un sunet puternic.
Bluetooth®
Port USB pentru încărcare
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
3.9
din 5
8
Recenzii
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Microsistem muzical
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Microsistem muzical
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2360 Mikrowieża