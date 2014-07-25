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Producție oprită
BTM2280/12
Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.
Redă muzică de la dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu USB Direct şi intrare audio. Chiar şi cu funcţia de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acesta îţi permite să te bucuri de muzică fără bătăi de cap.
Bluetooth®
20W
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest televizor compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.
3.9
din 5
8
Recenzii
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Cumpărător verificat
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Hudební mikrosystém
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Hudební mikrosystém