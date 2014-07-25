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Producție oprită

Microsistem muzical

BTM2280/12

3.9

| (8) Recenzii

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

Redă muzică de la dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este livrat cu USB Direct şi intrare audio. Chiar şi cu funcţia de transferare a muzicii wireless prin Bluetooth, acesta îţi permite să te bucuri de muzică fără bătăi de cap.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.

  • Bluetooth®

  • 20W

Putere maximă de ieşire de 20 W RMS

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă. Acest televizor compact se potriveşte în orice încăpere, graţie designului suplu şi dimensiunilor reduse.

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

8

Recenzii

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Hudební mikrosystém

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTM2280 Hudební mikrosystém

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