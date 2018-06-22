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Producție oprită
Muzica nu se opreşte niciodată
Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.
10 W, 10 ore
Rază mare de acţiune Bluetooth
Rezistentă la apă şi la praf
Opţiune de încărcare rapidă
Materialul DuraFit care acoperă boxa oferă beneficii atât funcţionale, cât şi estetice. Cu straturi din cauciuc în partea superioară care acoperă un material textil într-o culoare asortată, materialul antiderapant, rezistent la zgârieturi şi lavabil oferă protecţie sporită, în timp ce modelul unic în formă de romb îi conferă un stil mai modern şi mai sofisticat.
Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului, prevenind distorsiunile audio fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.
Boxa EverPlay furnizează un sunet puternic dintr-un design compact graţie unei zone mari a radiatoarelor de bas. Aceasta asigură o amplificare şi o extindere suplimentară a sunetelor joase.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Avantaje
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Avantaje
Dobra jakość dźwięku
Dezavantaje
Nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29