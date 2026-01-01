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  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou
  • Maximizează spaţiul pe birou

Consolă de montare dispozitive client

BS6B2234B/00

Maximizează spaţiul pe birou

Maximizează spaţiul pe birou şi fixează PC-urile client de SmartErgoBase a monitorului Philips cu suportul de montare a dispozitivelor client. Această soluţie versatilă simplă îţi permite să creezi configuraţii All-in-One pentru productivitate maximă

Vezi toate beneficiile

Maximizează spaţiul pe birou

  • pentru Philips SmartErgoBase

Simplu de montat şi utilizat

Suportul de montare a dispozitivelor client se potriveşte perfect cu baza Philips SmartErgoBase premiată a monitoarele comerciale pentru montarea simplă a PC-urilor şi a computerelor Thin Client.

Reglare complet ergonomică

Designul inteligent al suportului de montare a dispozitivelor client permite reglaje ergonomice complete (înălţime, pivotare, înclinare) pe Philips SmartErgoBase

Model de montare VESA universal de 100 mm

Găurile de montare VESA, standard în industrie, garantează compatibilitatea de montare cu majoritatea formelor de PC şi Thin Client.

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