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BS6B2234B/00
Maximizează spaţiul pe birou
Maximizează spaţiul pe birou şi fixează PC-urile client de SmartErgoBase a monitorului Philips cu suportul de montare a dispozitivelor client. Această soluţie versatilă simplă îţi permite să creezi configuraţii All-in-One pentru productivitate maximă
pentru Philips SmartErgoBase
Suportul de montare a dispozitivelor client se potriveşte perfect cu baza Philips SmartErgoBase premiată a monitoarele comerciale pentru montarea simplă a PC-urilor şi a computerelor Thin Client.
Designul inteligent al suportului de montare a dispozitivelor client permite reglaje ergonomice complete (înălţime, pivotare, înclinare) pe Philips SmartErgoBase
Găurile de montare VESA, standard în industrie, garantează compatibilitatea de montare cu majoritatea formelor de PC şi Thin Client.
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