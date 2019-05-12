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Producție oprită
Ultra-compact
1200 W
2 setări flexibile pentru viteză
Cablu de 1,8 m.
Philips EssentialCare Compact creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.
Uşor de manevrat şi cu greutate redusă, dar suficient de mic pentru a fi depozitat practic oriunde, acest uscător de păr are un design inteligent şi modern.
4.8
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr