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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ1890T/12

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

Philips CD Sound Machine este un sistem audio portabil de mare putere, pe care îl poţi lua cu tine oriunde. Este compatibil cu tehnologia wireless NFC, permiţând conectarea fără efort, prin Bluetooth, printr-o stimplă atingere. De asemenea, îţi permite să redai melodiile tale preferate de pe stick-uri USB, CD-uri audio sau CD-uri cu MP3.

Vezi toate beneficiile

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

  • Bluetooth® şi NFC

  • USB

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD

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