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Producție oprită
Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
Philips CD Sound Machine este un sistem audio portabil de mare putere, pe care îl poţi lua cu tine oriunde. Este compatibil cu tehnologia wireless NFC, permiţând conectarea fără efort, prin Bluetooth, printr-o stimplă atingere. De asemenea, îţi permite să redai melodiile tale preferate de pe stick-uri USB, CD-uri audio sau CD-uri cu MP3.
Bluetooth® şi NFC
USB
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.
Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ1890T Bumbox CD