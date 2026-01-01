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Producție oprită

CD Soundmachine

AZ102C/12

Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.

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Savuraţi muzica oriunde mergeţi

  • Roz

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieşiţi din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna în aceeaşi ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceţi este să selectaţi unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savuraţi experienţa muzicală diferită şi unică de fiecare dată când porniţi playerul.

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu numeroase discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să vă bucuraţi de muzica de pe CD, CD-R şi CD-RW. CD-RW (compatibil cu CD-urile reinscriptibile) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda atât discuri înregistrabile (CD-R), cât şi discuri reinscriptibile (CD-RW). Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.

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