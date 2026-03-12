      Air Performer Seria 9000 Purificator, Ventilator, Încălzitor şi Umidificator

      AMF970/10

      Clasificare generală / 5
      Un dispozitiv inteligent. Patru anotimpuri de confort.

      Primul nostru dispozitiv 4 în 1 care purifică şi umidifică aerul, şi te încălzeşte sau răceşte când ai nevoie. Dispozitivul îşi adaptează automat performanţa puternică pentru a menţine aerul curat şi confortabil, pe tot parcursul anului.

      Curăţă, umidifică, încălzeşte şi răceşte

      • Purifică cu o filtrare puternică de 185 m3/h
      • Te răcoreşte cu un flux de aer plăcut
      • Încălzire rapidă în 3 secunde
      • Umidificare igienică prin NanoCloud
      Confort pentru fiecare anotimp. Totul într-un singur dispozitiv.

      Primul nostru dispozitiv 4 în 1 care purifică și umidifică aerul, și te încălzește sau răcorește. Alege modul potrivit pentru nevoile tale și lasă dispozitivul să facă restul. Control climatic, simplificat.

      Purificare completă a încăperilor de până la 48 m²

      Cu o filtrare puternică de 185 m³/h (CADR) (1), dispozitivul poate purifica cu ușurință spații de până la 48 m² și poate curăța o cameră de 20 m² în mai puțin de 16 minute (2). Dispozitivul purifică aerul în toate modurile, iar modul de purificare detectează automat calitatea aerului și ajustează fluxul de aer în consecință.

      În modul ventilator, bucură-te de un flux de aer puternic care te răcorește

      Dispozitivul oferă un flux de aer puternic de până la 1470 m³/h, în timp ce designul fără palete asigură un curent de aer lin și constant. Pentru confort personalizat, alege dintre cele 10 viteze ale ventilatorului pentru a se potrivi nevoilor tale.

      În modul de încălzire, experimentează căldură instantanee

      Dispozitivul oferă căldură imediată în doar 3 secunde cu putere reglabilă de până la 2200 W. Setează temperatura țintă automată între 1-37°C sau personalizează căldura cu 10 viteze de încălzire (doar din aplicație). (3)

      Umidificare igienică prin NanoCloud

      Bucură-te de umidificare igienică de până la 380 ml/h cu tehnologia NanoCloud. Ceața sa ultra fină eliberează cu până la 99,9 % mai puține bacterii decât umidificatoarele cu ultrasunete (4,5). Când rezervorul de apă este plin, dispozitivul umidifică în toate modurile. În modul Umidificare, poți seta nivelul dorit de umiditate între 30-70 %.

      Mod nocturn cu funcţionare extrem de silenţioasă

      În modul de somn, dispozitivul este mai silențios decât o șoaptă, cu doar 21 dB(A) nivel de zgomot (6). Senzorul de lumină detectează când camera este întunecată, stingând automat luminile pentru a minimiza perturbarea.

      Filtrarea HEPA în 3 etape captează 99,97% din cele mai mici particule

      Filtrarea în 3 straturi formată dintr-un prefiltru, HEPA NanoProtect și Carbon Activ captează 99,97 % din particulele de până la 0,003 microni (7) — mai mici decât cel mai mic virus cunoscut!

      Elimină alergenii, bacteriile, virușii, mirosurile și gazele

      Respiră mai ușor cu purificarea continuă a aerului în toate modurile, eliminând 99,99 % din alergeni, 99,9 % din virusurile și bacteriile din aer, precum și reducând gazele nocive și mirosurile - în siguranță, fără ioni, substanțe chimice sau emisii de ozon. (8-11)

      Detectează şi se adaptează inteligent la calitatea aerului din interior

      Senzorii inteligenți AeraSense scanează continuu aerul și raportează în timp real, reacționând imediat la orice schimbări de poluare, temperatură sau umiditate pentru a îmbunătăți calitatea aerului tău.

      Controlează dispozitivul prin telecomandă sau cu aplicația Air+

      Folosește telecomanda pentru a controla dispozitivul. Pentru funcționalități suplimentare și monitorizarea calității aerului, conectează dispozitivul cu aplicația Air+. Pentru confort fără efort, folosește comenzile vocale cu Google Assistant sau Alexa.

      Acoperire largă a fluxului de aer de 350°

      Rotația largă de 350° distribuie aerul uniform în întreaga cameră, oferind confort pentru toată lumea, indiferent unde te afli.

      Conceput pentru întreținere ușoară

      Filtrele și fitilurile originale sunt concepute pentru performanță de lungă durată - până la 36 de luni pentru filtre și 6 luni pentru fitil - reducând la minimum efortul și costul. Dispozitivul calculează durata de viață a filtrului și te alertează când este necesară înlocuirea. (12)

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Tip de produs
        Purificator de aer, ventilator, încălzitor și umidificator 4 în 1
        Tehnologie
        HEPA NanoProtect, senzori AeraSense
        Culoare
        Gri cărbune + Auriu cenușiu
        Materialul principal
        Plastic
        Conexiune la internet
        • Da
        Rază Wi-Fi
        2,4 GHz
        Control vocal
        Da
        Capacitate rezervor de apă
        2,6 l

      • Specificaţii tehnice

        Putere maximă
        2200 W (Încălzire)
        Senzori de calitate a aerului
        PM2.5, gaz, alergeni, temperatură, umiditate
        Nivelul min. al sunetului
        21 dB (A)
        Nivelul max. al sunetului
        48 dB (A)

      • Performanţă

        CADR (Rată de eliberare de aer curat) (particulă, GB/T)
        185 m³/h (GB/T)
        Straturi filtru
        HEPA, carbon activ, pre-filtru
        Filtrarea particulelor
        99,97% la 0,003 microni
        Grad de umidificare
        380 ml/h
        Dimensiune maximă cameră
        48 m²
        Flux de aer ventilator
        1470 m³/h

      • Utilizare

        Telecomandă
        Da
        Oscilaţie
        Până la 350°
        Lungime cablu
        1,8 m
        Agendă
        Da (în aplicaţie)
        Mod automat
        Da
        Mod Nocturn
        Da
        Setări de viteză
        Da (10 niveluri)
        Feedback pentru calitatea aerului
        Color, numeric
        Interfaţă
        Digital

      • Caracteristică de siguranţă

        Blocare pentru copii
        Da

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        36,0 cm
        Lăţime produs
        36,0 cm
        Înălţime produs
        106,4 cm
        Greutate produs
        8,86 kg
        Lungime ambalaj
        32,5 cm
        Lăţime ambalaj
        32,5 cm
        Înălţime ambalaj
        111,5 cm
        Greutate ambalaj
        12,5 kg

      • Eficienţă energetică

        Consum de energie în standby
        <2 W
        Tensiune
        220-240 V
        Frecvenţă
        50/60 Hz

      • Întreţinere

        Garanţie
        2 ani

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        FYM970/30 – 3 ani
        Accesorii incluse 2
        FYM971/00 – 6 luni

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      • (1) CADR este testat de un laborator terţ certificat, conform GB/T18801-2022.
      • (2) Calculat conform standardului NRCC-54013.
      • (3) Temperatura afişată poate diferi de temperatura camerei; aceasta reflectă temperatura din jurul dispozitivului.
      • (4) Testat de CVC conform GB/T 23332-2018. Temperatura iniţială de 23±2°C şi umiditate relativă de 30±2 % RH.
      • (5) Comparativ cu modulele standard de umidificator cu ultrasunete care nu conţin tehnologie suplimentară pentru reducerea răspândirii bacteriilor, conform testelor unui laborator independent.
      • (6) Presiune acustică, IEC 60704.
      • (7) Din aerul care trece prin filtru, testat conform DIN71460 cu aerosol NaCl de 0,003 μm şi 0,3 μm, institutul iUTA.
      • (8) Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni de praf, polen de mesteacăn şi alergeni de pisică conform SOP 350.003 al institutului austriac OFI.
      • (9) Test de reducere microbiană de către un laborator extern, cu virus gripal (H1N1) într-o cameră de testare de 30 m3, folosind modul turbo timp de 1 oră.
      • (10) Testat conform GB21551.3-2010 cu S. Albus, cameră de 30 m3, 1 oră, mod Turbo, laborator terţ.
      • (11) Test extern de laborator GMT conform GB/T 18801-2022 cu TVOC, Toluen şi NO2: cameră de 30 m3, mod Turbo timp de 1 oră.
      • (12) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea aerului şi de utilizare.

