AMF970/10
Un dispozitiv inteligent. Patru anotimpuri de confort.
Primul nostru dispozitiv 4 în 1 care purifică şi umidifică aerul, şi te încălzeşte sau răceşte când ai nevoie. Dispozitivul îşi adaptează automat performanţa puternică pentru a menţine aerul curat şi confortabil, pe tot parcursul anului.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Purificator, Ventilator, Încălzitor şi Umidificator
Primul nostru dispozitiv 4 în 1 care purifică și umidifică aerul, și te încălzește sau răcorește. Alege modul potrivit pentru nevoile tale și lasă dispozitivul să facă restul. Control climatic, simplificat.
Cu o filtrare puternică de 185 m³/h (CADR) (1), dispozitivul poate purifica cu ușurință spații de până la 48 m² și poate curăța o cameră de 20 m² în mai puțin de 16 minute (2). Dispozitivul purifică aerul în toate modurile, iar modul de purificare detectează automat calitatea aerului și ajustează fluxul de aer în consecință.
Dispozitivul oferă un flux de aer puternic de până la 1470 m³/h, în timp ce designul fără palete asigură un curent de aer lin și constant. Pentru confort personalizat, alege dintre cele 10 viteze ale ventilatorului pentru a se potrivi nevoilor tale.
Dispozitivul oferă căldură imediată în doar 3 secunde cu putere reglabilă de până la 2200 W. Setează temperatura țintă automată între 1-37°C sau personalizează căldura cu 10 viteze de încălzire (doar din aplicație). (3)
Bucură-te de umidificare igienică de până la 380 ml/h cu tehnologia NanoCloud. Ceața sa ultra fină eliberează cu până la 99,9 % mai puține bacterii decât umidificatoarele cu ultrasunete (4,5). Când rezervorul de apă este plin, dispozitivul umidifică în toate modurile. În modul Umidificare, poți seta nivelul dorit de umiditate între 30-70 %.
În modul de somn, dispozitivul este mai silențios decât o șoaptă, cu doar 21 dB(A) nivel de zgomot (6). Senzorul de lumină detectează când camera este întunecată, stingând automat luminile pentru a minimiza perturbarea.
Filtrarea în 3 straturi formată dintr-un prefiltru, HEPA NanoProtect și Carbon Activ captează 99,97 % din particulele de până la 0,003 microni (7) — mai mici decât cel mai mic virus cunoscut!
Respiră mai ușor cu purificarea continuă a aerului în toate modurile, eliminând 99,99 % din alergeni, 99,9 % din virusurile și bacteriile din aer, precum și reducând gazele nocive și mirosurile - în siguranță, fără ioni, substanțe chimice sau emisii de ozon. (8-11)
Senzorii inteligenți AeraSense scanează continuu aerul și raportează în timp real, reacționând imediat la orice schimbări de poluare, temperatură sau umiditate pentru a îmbunătăți calitatea aerului tău.
Folosește telecomanda pentru a controla dispozitivul. Pentru funcționalități suplimentare și monitorizarea calității aerului, conectează dispozitivul cu aplicația Air+. Pentru confort fără efort, folosește comenzile vocale cu Google Assistant sau Alexa.
Rotația largă de 350° distribuie aerul uniform în întreaga cameră, oferind confort pentru toată lumea, indiferent unde te afli.
Filtrele și fitilurile originale sunt concepute pentru performanță de lungă durată - până la 36 de luni pentru filtre și 6 luni pentru fitil - reducând la minimum efortul și costul. Dispozitivul calculează durata de viață a filtrului și te alertează când este necesară înlocuirea. (12)
