Ascultaţi muzică sau canale radio în timp ce vizualizaţi fotografii

Bucuraţi-vă de fotografii în timp ce ascultaţi muzica sau postul de radio FM favorite. Selectaţi din meniu "Fotografie cu muzică", apoi aşezaţi-vă comod şi delectaţi-vă cu ambele, simultan. Radioul cu ceas Philips este livrat împreună cu sloturi USB şi pentru card de memorie SD, astfel încât puteţi reda muzica în formatele MP3 şi WMA prin radioul cu ceas şi vizualiza imaginile digitale favorite pe afişajul LCD.