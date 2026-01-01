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Producție oprită
AJL308/12
Treziţi-vă având în faţa ochilor fotografia celor dragi
De ce să nu daţi sens rutinei dvs. zilnice ţinând lângă dvs. o fotografie sau un cântec preferat? Radioul cu ceas AJL308 cu ecran color de 7” şi slot pentru card USB/SD vă poate ajuta să vă începeţi ziua cu dreptul.
Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, vă puteţi bucura cu uşurinţă de confortul şi distracţia accesării mai multor melodii şi fotografii prin sloturile pentru carduri USB şi SD.
Bucuraţi-vă de fotografii în timp ce ascultaţi muzica sau postul de radio FM favorite. Selectaţi din meniu "Fotografie cu muzică", apoi aşezaţi-vă comod şi delectaţi-vă cu ambele, simultan. Radioul cu ceas Philips este livrat împreună cu sloturi USB şi pentru card de memorie SD, astfel încât puteţi reda muzica în formatele MP3 şi WMA prin radioul cu ceas şi vizualiza imaginile digitale favorite pe afişajul LCD.
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