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Producție oprită

AJ5300D/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

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Utilizaţi şi încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Utilizaţi şi încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Tuner digital FM cu posturi presetate

Tuner digital FM cu posturi presetate

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare colecţiei de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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