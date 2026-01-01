Redaţi CD-uri, CD-R şi CD-RW

Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu multe discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să savuraţi muzică de pe CD, CD-R şi CD-RW. Un singur CD poate stoca până la 10 de ore de muzică. CD-RW (Compatibilitate cu formatul CD-RW) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda discuri atât în format CD-R, cât şi CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori, şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.