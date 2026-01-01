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Producție oprită
AJ3916/12
Începeţi ziua cu piesa dvs. preferată de pe CD
Daţi sens rutinei dvs. zilnice cu sunete inspirate. Radio-ul cu ceas Philips vă permite să adormiţi pe muzica de relaxare preîncărcată şi să vă treziţi cu un CD preferat sau cu sunetele naturii. Boxele cu unghi stereo larg vă asigură că vă veţi trezi… şi veţi străluci.
CD
Philips este cunoscut pentru crearea de produse compatibile cu multe discuri disponibile pe piaţă. Acest sistem audio vă permite să savuraţi muzică de pe CD, CD-R şi CD-RW. Un singur CD poate stoca până la 10 de ore de muzică. CD-RW (Compatibilitate cu formatul CD-RW) înseamnă că sistemul dvs. audio poate reda discuri atât în format CD-R, cât şi CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată şi pot fi redate de orice player audio de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate şi reînregistrate de mai multe ori, şi pot fi redate doar de playerele CD audio compatibile.
Începeţi ziua trezindu-vă uşor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziţi prea brusc. Aveţi posibilitatea să vă treziţi cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă creşte treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a vă trezi uşor.
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