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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ3121/12

4.7

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Acest ceas elegant cu radio Philips vă trezeşte la timp. Are un radio AM/FM încorporat, radio care vă oferă posibilitatea de a vă trezi cu emisiunea radio preferată sau cu alarma.

Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă cu radioul sau cu alarma

Începeţi ziua aşa cum doriţi!

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie

Treziţi-vă cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur şi simplu setaţi soneria radioului cu ceas Philips pentru a vă trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alegeţi să vă treziţi cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanşa soneria.

Setare uşoară a ceasului pentru configurare fără instrucţiuni a orei şi a alarmei

Ora şi alarma sunt atât de uşor de setat, încât este posibil să nu fie necesară consultarea Ghidului de iniţiere rapidă sau a Instrucţiunilor de utilizare. Pur şi simplu utilizaţi butoanele fine ale radioului cu ceas pentru a seta ora şi alarma.

Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată

Timerul Sleep vă permite să alegeţi câtă vreme doriţi să ascultaţi muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setaţi limita de timp (până la 2 ore) şi să selectaţi un CD sau postul de radio pe care doriţi să-l ascultaţi până ce adormiţi. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silenţios şi economic. Timerul Sleep vă permite să adormiţi în sunetele CD-ul sau DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoit să număraţi oi sau să vă îngrijoraţi la gândul consumului de curent electric.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Órás rádió

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Órás rádió

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Radiobudzik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ3121 Radiobudzik

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