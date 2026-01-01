Utilizaţi şi încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod

Savuraţi muzica MP3 preferată în timp ce încărcaţi dispozitivul iPod! Staţia vă permite conectarea dispozitivului iPod direct la sistemul cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteţi bucura de muzică şi să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului iPod. Utilizaţi telecomanda pentru a naviga, a selecta şi a reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu staţie de andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.