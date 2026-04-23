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Inovativa "Aspirație cu atracție prin sunet și lumină"
Aspirație cu flux de aer TurboSpeed* de 10X, captură instantanee a părului în suspensie
Elimină expert și eficient 5 tipuri de mirosuri de animale de companie
Elimină profesional: 3 tipuri de alergeni, 4 tipuri de virusuri și 3 tipuri de bacterii
Cu un ventilator puternic și un design unic al fluxului de aer, sistemul creează o cameră de presiune negativă cu efect Bernoulli. Diferența de presiune dintre camerele interioare și exterioare accelerează viteza de admisie a aerului de până la 10 ori*, în timp ce evacuarea turbo formează o zonă de captare a părului cu viteză mare. Această tehnologie 'Vortex Grab' oferă rezultate instantanee - captând părul în suspensie și părul depus la nivelul solului cu o eficiență fulgerătoare.
Folosește aplicația pentru a alege lumina și sunetul preferate ale animalului tău—atrăgându-l mai aproape, îndepărtând blana în timp ce se joacă.
Formula de carbon activat optimizată pentru animale elimină eficient 5 mirosuri majore** de animale. Filtrarea în 4 etape absoarbe, blochează și descompune mirosurile. Elimină rapid mirosurile putrede, înțepătoare și acide (H₂S, NH₃, CH₃SH, CH₃COOH, N(CH₃)₃).
4.9
din 5
32
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Arek90
23/04/2026
Polska
Super dla posiadaczy zwierzaków
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz wygląda świetnie i działa również bez zarzutu. Genialne rozwiązanie w kwestii zwierząt ponieważ wlot powietrze jest dosłownie przy samej podłodze dzięki czemu poruszone nawet przy przechodzeniu włosy wpadają prosto do niego. Myślę że nie jest to w stanie całkowicie wyeliminować problemów sierści na podłodze ale zdecydowanie pozytywnie wpływa na ich ilość. Oprócz tego design i oświetlenie robią super robotę. Doceniam również małe detale wskazujące na urządzenie dedykowane właścicielom zwierzaków.
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-23
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-23
Magda z pieskami
22/04/2026
Polska
Dobry i ładny oczyszczacz
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz mam od prawie dwóch tygodni i wrażenie jest bardzo pozytywne. Wygląd: jednym słowem – super, urządzenie jest estetyczne, nie szpeci pokoju i dobrze wtapia się w otoczenie i staje się praktycznie niewidzialne. Funkcjonalność stoi na wysokim poziomie, bo z panelu można zrobić wszystko, a przyciski działają intuicyjnie i dobrze reagują na dotyk. Aplikacja również daje radę – pokazuje statystyki i dane o jakości powietrza w przejrzysty sposób. Jeśli chodzi o działanie, robi dokładnie to, co powinien, i robi to skutecznie. W najmocniejszym trybie jest trochę głośny, ale nie używa się go często, więc nie jest to uciążliwe. W tym trybie całkiem dobrze zbiera sierść i sprawnie neutralizuje zapachy. Czyszczenie i otwieranie urządzenia jest proste i wygodne. Może nawet trochę za proste, bo przedni panel trzyma się na magnesach i mój pies potrafił go otworzyć nosem, przez co urządzenie przestało działać do czasu ponownego zamknięcia. To właściwie jedyny minus, bo ogólnie jakość powietrza wyraźnie się poprawiła i w powietrzu jest mniej kurzu oraz sierści.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-12
Pompeczka
21/04/2026
Polska
Prosty w obsłudze, mega skuteczny, cichy i ladny
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Przy dzieciach i zwierzętach taki sprzęt to konieczność. Urządzenie jest ciche, ma świetną, bardzo intuicyjną aplikację, po której bardzo łatwo się poruszać.urzadze je świetnie daje sobie radę, a różnice czuć niemal od razu, bo powietrze jest lżejsze i bez ciężkiego zapachu, który unosi się gdy ma się dużo zwierząt. Ogromny plus bo radzi sobie z sierścią i alergenami. Oczyszczacz sam dopasowuje moc, do jakości powietrza więc jest praktycznie bezobsługowy. Mega opcja maskowania zapachów. W nocy go w ogóle nie słychać,to urządzenie które działa w tle. Przy małych dzieciach ma zabezpieczenia i zabezpieczenia na kabel, gdyby kotu/ psu - nagle chciało się z nim walczyć 😅idealny sprzęt przy małych bobaskach bo zmienia komfort życia. Jest vichy, skuteczny,ładnie wygląda - pasuje wszędzie. Czego chcieć więcej.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PureProtect Pet serii 3000
Date of Use 2026-04-07
"Viteza vântului de 10× mai mare" pe baza testelor interne de laborator folosind un anemometru la ieșirea aerului în modul de aspirare ridicată. Viteza vântului la intrare cu canalul de aspirare cu efect Bernoulli a fost de până la 10× mai mare decât fără canal.
Eliminarea a 5 mirosuri de animale de companie verificată de laborator terț: Hidrogen sulfurat (H₂S), Amoniac (NH₃), Metantiol (CH₃SH), Acid acetic (CH₃COOH) și Trimetilamină (N(CH₃)₃)."
Testele de laborator efectuate de terți arată că acest produs elimină trei bacterii (Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli), patru virusuri (Coronavirus uman, Influenza A, enterovirus EV71, calicivirus felin) și trei alergeni (acarieni, pisică, câine).
Conform datelor interne Philips, procesorul eșantionează o dată la fiecare milisecundă, colectând 1000 de eșantioane pe secundă — totalizând 60.000 de eșantioane pe minut.
Nivelul de zgomot în modul de somn testat de un laborator terț conform GB/T 18801-2022. Rezultatele se bazează pe eșantioanele trimise și pot varia ușor între unități.