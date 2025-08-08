Căutare termeni

    Cel mai silenţios purificator. Aer curat, abia se aude.
      PureProtect Quiet seria 2200 Purificator de aer inteligent

      AC2220/10

      Cel mai silenţios purificator. Aer curat, abia se aude.

      Bucură-te de aer curat şi sigur acasă cu purificatorul nostru cel mai silenţios. Elimină 99,97% din alergeni şi agenţii poluanţi în câteva minute, cu un consum minim de energie. Cu designul său elegant şi comenzile inteligente, se integrează perfect cu locuinţa şi stilul tău de viaţă.

      PureProtect Quiet seria 2200 Purificator de aer inteligent

      Cel mai silenţios purificator. Aer curat, abia se aude.

      Captează eficient alergenii şi agenţii poluanţi

      • Purifică încăperi de până la 109 m2
      • Cel mai silenţios purificator
      • Durata de viaţă a filtrului este de 3 ani
      • Rată aer curat (CADR) de 420 m3/h
      • Filtre HEPA şi cu carbon activ
      Curăţare temeinică a încăperilor de până la 109 m2

      Curăţare temeinică a încăperilor de până la 109 m2

      Cu o filtrare puternică de 420 m3/h (CADR) (1), poate purifica cu uşurinţă spaţii de până la 109 m2 şi poate curăţa o cameră de 20 m2 în mai puţin de 7 minute (2).

      Cel mai silenţios purificator de aer, proiectat pentru zgomot redus

      Cel mai silenţios purificator de aer, proiectat pentru zgomot redus

      Testează cel mai silenţios purificator al nostru, cu tehnologia SilentWings. Inspirat de zborul silenţios al bufniţelor, designul nostru cu lamă de ventilator asigură o purificare la fel de silenţioasă cum sunt 13 dB(A).

      Filtrarea HEPA în 3 etape captează 99,97% din cele mai mici particule

      Filtrarea HEPA în 3 etape captează 99,97% din cele mai mici particule

      Filtrarea în 3 etape reprezentate de prefiltru, filtrul HEPA NanoProtect şi carbonul activ captează 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (4), care sunt mai mici decât cei mai mici viruşi cunoscuţi!

      Filtru de lungă durată de 3 ani

      Filtru de lungă durată de 3 ani

      Filtrele originale asigură o performanţă optimă timp de până la 3 ani (5), reducând complicaţiile şi costurile. Purificatorul calculează durata de viaţă a filtrului şi te anunţă când trebuie înlocuit.

      Cu lumina de veghe, creezi o cameră liniştitoare şi curată pentru copii

      Cu lumina de veghe, creezi o cameră liniştitoare şi curată pentru copii

      Selectează programul Rutina de culcare pentru copii pentru a curăţa bine aerul înainte de ora de culcare a copilului. Dispozitivul comută apoi la modul de repaus silenţios, în timp ce o lumină de veghe delicată rămâne aprinsă. Aşa că cei mici se simt în siguranţă în întuneric, iar părinţii se simt liniştiţi toată noaptea.

      Captează 99,99% din alergeni din praf, polen sau de la animale

      Captează 99,99% din alergeni din praf, polen sau de la animale

      Protecţie pe tot parcursul zilei pentru persoanele care suferă de alergii. Îndepărtează 99,99% din alergenii din praf, acarieni, polen, păr de animale sau sporii de mucegai (6), declanşatori cunoscuţi ai alergiilor sau simptomelor de rinită alergică (7). Certificat de ECARF ca fiind antialergic.

      Reduce eficient virusurile şi bacteriile din aer

      Reduce eficient virusurile şi bacteriile din aer

      Elimină 99,9% din viruşii şi bacteriile din aer. A fost testat independent cu privire la eliminarea virusului gripal H1N1 (8) şi bacteriei Staphylococcus (9).

      Captează mirosurile şi agenţii poluanţi gazoşi

      Captează mirosurile şi agenţii poluanţi gazoşi

      Stratul de carbon activ captează mirosurile şi elimină >95% din agenţii poluanţi gazoşi care afectează aerul din interior (10): NO2 emis de unităţile industriale şi trafic, toluen sau COV din vopsele, detergenţi şi mobilier. Sigur şi eficient: nu se emit ioni, substanţe chimice sau ozon.

      Consum de energie mai redus decât cel al unui bec

      Consum de energie mai redus decât cel al unui bec

      Bucură-te de aer mai curat, menţinând în acelaşi timp factura la energie scăzută. La putere maximă, purificatorul de aer utilizează doar 28 W, mai puţină energie decât un bec tradiţional.

      Detectează şi se adaptează inteligent la calitatea aerului din interior

      Detectează şi se adaptează inteligent la calitatea aerului din interior

      Tehnologia AeraSense scanează aerul de 1000 ori pe secundă pentru a detecta agenţii poluanţi şi afişează calitatea aerului în timp real pe afişajul produsului sau în aplicaţie. În modul automat, dispozitivul alege inteligent viteza potrivită pentru a reacţiona în fiecare situaţie.

      Controlează purificatorul de oriunde cu aplicaţia Philips Air+

      Controlează purificatorul de oriunde cu aplicaţia Philips Air+

      Asociază purificatorul cu aplicaţia Air+ pentru monitorizarea calităţii aerului interior/exterior, control de la distanţă, comenzi vocale prin Google şi Alexa. În aplicaţie, selectează modul Auto+ pentru tehnologia AI ce se adaptează la rutina ta, reducând zgomotul şi consumul de energie.

      Mergi la culcare şi apoi trezeşte-te în aer proaspăt şi curat

      Mergi la culcare şi apoi trezeşte-te în aer proaspăt şi curat

      Alege Fresh Wake-up pentru a creşte lent viteza de purificare înainte de ora de trezire setată. Noaptea, Fresh Bedtime curăţă bine camera înainte de a merge la culcare şi te întâmpină cu o lumină de noapte confortabilă şi caldă.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Culoare
        Alb arctic
        Conexiune la internet
        Da (aplicaţia Air+)
        Control vocal
        Da (Alexa, Google Home)

      • Specificaţii tehnice

        Putere maximă
        28 W
        Senzori de calitate a aerului
        PM2,5
        Nivelul min. al sunetului
        13 dB
        Nivelul max. al sunetului
        45 dB

      • Performanţă

        CADR (Rată de eliberare de aer curat) (particulă, GB/T)
        420 m3/h
        Straturi filtru
        HEPA, carbon activ, prefiltru
        Filtrarea particulelor
        99,97% la 0,003 microni
        Dimensiune maximă cameră
        109 m2

      • Utilizare

        Lungime cablu
        1,5 m
        Agendă
        Da (în aplicaţie)
        Mod automat
        Da
        Mod Nocturn
        Da
        Setări de viteză
        Da (5 niveluri)
        Reglare automată a luminozităţii afişajului
        Da
        Lumină de noapte ambiantă
        Da
        Feedback pentru calitatea aerului
        Inel colorat, numeric
        Durată de viaţă recomandată a filtrului
        3 ani

      • Caracteristică de siguranţă

        Blocare pentru copii
        Da

      • Eficienţă energetică

        Tensiune
        100-240 V

      • Întreţinere

        Service
        Garanţie internaţională 2 ani

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        FY2200/30

      • Greutate şi dimensiuni

        Dimensiuni produs (G x A x Î)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Greutate produs
        4,1 kg
        Dimensiuni ambalaj (L x l x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Greutate cu ambalaj inclus
        5,72 kg

      • [1] CADR este testată de un laborator terţ certificat, conform GB/T18801-2022
      • (2) Calculat conform standardului NRCC-54013
      • (3) Zgomot, IEC 60704, la 1,5 m.
      • (4) Din aerul care trece prin filtru, testat în conformitate cu DIN71460 cu aerosoli de NaCl 0,003 um şi 0,3 um, de institutul iUTA
      • (5) Medie calculată. Durata de viaţă a filtrului depinde de calitatea şi utilizarea aerului.
      • (6) Din aerul care trece prin filtru, testat cu acarieni de praf, polen de mesteacăn şi alergeni de pisică în conformitate cu SOP 350.003 al institutului austriac OFI.
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autor J. Bousquet şi aproximativ alţi 50 de KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Testul ratei de reducere microbiană efectuat de laboratorul extern cu gripă (H1N1) într-o cameră de testare de 30 m3, utilizând modul Turbo timp de 1 oră
      • (9) Testat conform GB21551.3-2010 cu S. Albus, cameră de 30 m3, 1 oră, cu modul Turbo, laborator terţ
      • (10) Test într-un laborator extern conform cu GB/T 18801-2022 utilizând TVOC, toluen şi NO2: cameră de 30 m2, modul Turbo timp de 1 oră.

