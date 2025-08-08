Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
AC2220/10
Cel mai silenţios purificator. Aer curat, abia se aude.
Bucură-te de aer curat şi sigur acasă cu purificatorul nostru cel mai silenţios. Elimină 99,97% din alergeni şi agenţii poluanţi în câteva minute, cu un consum minim de energie. Cu designul său elegant şi comenzile inteligente, se integrează perfect cu locuinţa şi stilul tău de viaţă.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Purificator de aer inteligent
total
recurring payment
Cu o filtrare puternică de 420 m3/h (CADR) (1), poate purifica cu uşurinţă spaţii de până la 109 m2 şi poate curăţa o cameră de 20 m2 în mai puţin de 7 minute (2).
Testează cel mai silenţios purificator al nostru, cu tehnologia SilentWings. Inspirat de zborul silenţios al bufniţelor, designul nostru cu lamă de ventilator asigură o purificare la fel de silenţioasă cum sunt 13 dB(A).
Filtrarea în 3 etape reprezentate de prefiltru, filtrul HEPA NanoProtect şi carbonul activ captează 99,97% din particulele de până la 0,003 microni (4), care sunt mai mici decât cei mai mici viruşi cunoscuţi!
Filtrele originale asigură o performanţă optimă timp de până la 3 ani (5), reducând complicaţiile şi costurile. Purificatorul calculează durata de viaţă a filtrului şi te anunţă când trebuie înlocuit.
Selectează programul Rutina de culcare pentru copii pentru a curăţa bine aerul înainte de ora de culcare a copilului. Dispozitivul comută apoi la modul de repaus silenţios, în timp ce o lumină de veghe delicată rămâne aprinsă. Aşa că cei mici se simt în siguranţă în întuneric, iar părinţii se simt liniştiţi toată noaptea.
Protecţie pe tot parcursul zilei pentru persoanele care suferă de alergii. Îndepărtează 99,99% din alergenii din praf, acarieni, polen, păr de animale sau sporii de mucegai (6), declanşatori cunoscuţi ai alergiilor sau simptomelor de rinită alergică (7). Certificat de ECARF ca fiind antialergic.
Elimină 99,9% din viruşii şi bacteriile din aer. A fost testat independent cu privire la eliminarea virusului gripal H1N1 (8) şi bacteriei Staphylococcus (9).
Stratul de carbon activ captează mirosurile şi elimină >95% din agenţii poluanţi gazoşi care afectează aerul din interior (10): NO2 emis de unităţile industriale şi trafic, toluen sau COV din vopsele, detergenţi şi mobilier. Sigur şi eficient: nu se emit ioni, substanţe chimice sau ozon.
Bucură-te de aer mai curat, menţinând în acelaşi timp factura la energie scăzută. La putere maximă, purificatorul de aer utilizează doar 28 W, mai puţină energie decât un bec tradiţional.
Tehnologia AeraSense scanează aerul de 1000 ori pe secundă pentru a detecta agenţii poluanţi şi afişează calitatea aerului în timp real pe afişajul produsului sau în aplicaţie. În modul automat, dispozitivul alege inteligent viteza potrivită pentru a reacţiona în fiecare situaţie.
Asociază purificatorul cu aplicaţia Air+ pentru monitorizarea calităţii aerului interior/exterior, control de la distanţă, comenzi vocale prin Google şi Alexa. În aplicaţie, selectează modul Auto+ pentru tehnologia AI ce se adaptează la rutina ta, reducând zgomotul şi consumul de energie.
Alege Fresh Wake-up pentru a creşte lent viteza de purificare înainte de ora de trezire setată. Noaptea, Fresh Bedtime curăţă bine camera înainte de a merge la culcare şi te întâmpină cu o lumină de noapte confortabilă şi caldă.
Specificaţie generală
Specificaţii tehnice
Performanţă
Utilizare
Caracteristică de siguranţă
Eficienţă energetică
Întreţinere
Compatibilitate
Greutate şi dimensiuni
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.