Cel mai silenţios purificator. Aer curat, abia se aude.

Bucură-te de aer curat şi sigur acasă cu purificatorul nostru cel mai silenţios. Elimină 99,97% din alergeni şi agenţii poluanţi în câteva minute, cu un consum minim de energie. Cu designul său elegant şi comenzile inteligente, se integrează perfect cu locuinţa şi stilul tău de viaţă.