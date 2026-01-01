ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
  • Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă

Producție oprită

Visionbec pentru faruri auto

9006PRB1

Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
Cu vizibilitate cu până la 30% mai bună decât un bec auto standard, becurile de far Vision asigură o performanţă excelentă a fasciculului la un preţ foarte competitiv, cu calitate de echipament original pentru siguranţă şi confort sporite.
Vezi toate beneficiile

Vizibilitate mai mare cu până la 30%, în comparaţie cu o lampă standard

Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă

  • Tip de lampă: HB4

  • Pachet de: 1

  • 12 V, 55 W

Becurile Vision proiectează 30 % mai multă lumină faţă de becurile cu halogen standard

Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Becurile Vision produc un fascicul mai lung, pentru o mai mare siguranţă şi confort. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva cândva o viaţă.

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips