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  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
  • Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat

Xenon LongerLifeGaranție Xenon

85122SYS1

4.3
| (31) Recenzii
Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat
Lămpile Xenon LongerLife de la Philips sunt comercializate automat cu o garanție de 4 ani. Trebuie doar să-ți înregistrezi achiziția online pentru a-ți extinde garanția cu încă 3 ani, gratuit. Pentru a te simți în siguranță pentru următorii 7 ani.
Vezi toate beneficiile

Extinde-ți garanția de la 4 la 7 ani, în 3 pași simpli

Nouă ne pasă de siguranța ta - garantat

  • Tip de lampă: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Lămpile cu xenon LongerLife lamps beneficiază de o garanţie gratuită de 4 ani.

Lămpile cu xenon LongerLife lamps beneficiază de o garanţie gratuită de 4 ani.

Lămpile cu xenon Philips LongerLife oferă niveluri mai ridicate de calitate şi siguranţă. De la data achiziţiei, vei primi automat, gratuit, o garanţie de 4 ani.

Înregistrează-te online pentru a extinde garanţia

Înregistrează-te online pentru a extinde garanţia

Lămpile cu xenon LongerLife au o durată de utilizare mai mare decât orice altă lampă Philips cu xenon. Pentru linişte sufletească deplină, poţi beneficia gratuit de o garanţie suplimentară de 3 ani. Pur şi simplu înregistrează-te pe https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty şi urmează 3 paşi simpli: 1. Mai întâi, verifică dacă ai cumpărat un produs Philips original, utilizând autocolantul cu certificatul de autenticitate de pe ambalajul produsului. 2. După ce ai verificat, completează-ţi detaliile online şi furnizează dovada achiziţiei. 3. În final, tipăreşte şi păstrează certificatul de garanţie de 7 ani.

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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