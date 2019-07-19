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Producție oprită
65PUS6703/12
Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Relaxează-te şi savurează calitatea bogată a rezoluţiei 4K UHD pe un televizor inteligent extraordinar de uşor de utilizat. Accesează conţinutul preferat instantaneu cu SAPHI. Pixel Precise Ultra HD conferă fluiditate şi claritate oricărui conţinut. Iar Ambilight îmbină totul perfect.
Televizor Ambilight de 164 cm (65")
Picture Performance Index 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Mulţumită software-ului nostru special care analizează imaginea în 6400 secţiuni diferite şi o reglează în mod corespunzător, te vei bucura de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă.
DTS HD optimizează procesarea sunetului, păstrând conţinutul de sunet original, astfel încât să te poţi bucura de un sunet mai bun prin difuzoare şi de un dialog extrem de clar.
SAPHI este un sistem de operare rapid şi intuitiv prin care utilizarea Philips Smart TV devine o adevărată plăcere. Beneficiezi de o calitate deosebită a imaginii şi de acces printr-un singur buton la un meniu clar pe bază de pictograme. Operezi televizorul cu uşurinţă şi navighezi rapid la aplicaţii Philips Smart TV populare, inclusiv YouTube, Netflix şi altele.
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3.6
din 5
97
Recenzii
cosolica123
19/07/2019
România
ma este chiar bun
da chiar bun , pacat ca nu am avut bani mai multi sa iau un oled curbat sa fiu mai satisfacut , chiar daca altii nu mi-au recomandat acest lucru
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 43PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 43PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Clauss16
18/04/2019
România
Se mișcă foarte greu pe YouTube.
Rulează greu pe YouTube. De k4 nici nu mai vorbesc,aștepți o grămadă sa vezi macar un minut din clipul video. Foarte dezamăgit. Am internet de la UPC de 500 GB pe laptop îmi merge fara nici o probleme k4. Modemul e la 3 metri de tv. Trebuie să faceți ceva cu versiunea aceasta de Youtube.
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 55PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Adrian77
06/01/2019
România
Superb
Totul foarte ok ,imagine,sunet, aplicați ok. Singura problemă,de ce nu găsesc aplicația HBO GO?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 50PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6700 series 50PUS6703 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.