Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
65PUS6521/12
Televizor LED ultrasubţire 4K dotat cu Android TV
Excepţional în dimensiune, excepţional în performanţă. Televizorul Philips din seria 6520 oferă o vizionare spectaculoasă de 65", cu 4K Ultra HD, pentru o rezoluţie impecabilă. Prezentat pe un suport Arc elegant, reprezintă o sursă de putere dotată cu funcţii uşor de utilizat.
164 cm (65")
LED TV 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB, extensibili
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Televizorul Ultra HD are o rezoluţie de patru ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obişnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli şi tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai bună calitate a imaginii. Cu cât calitatea conţinutului original este mai ridicată, cu atât imaginile vor fi mai bune şi rezoluţia îmbunătăţită. Beneficiază de claritate îmbunătăţită, de percepţia unei adâncimi sporite, contrast superior, mişcare naturală şi detalii fără cusur.
Noul standard HEVC (H.265) integrat îţi permite să te bucuri de o transmisie cu o rezoluţie 4K şi calitate ridicată a imaginii.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Cu Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei reda videoclipuri într-un mod extrem de rapid, de intuitiv şi de distractiv.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.2
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Gałgan
17/11/2016
Polska
Świetny TV
Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.