Conectează-te şi controlează-ţi conţinuturile prin cloud

Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea. Afişează-ţi conţinutul atât în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.