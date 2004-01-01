Căutare termeni

      Informează şi încântă audienţa cu un afişaj digital 4K Ultra HD Philips Q-Line. Această soluţie de semnalizare fiabilă, uşor de instalat, pe bază de Android, este pregătită pentru Wave, pentru administrare de la distanţă, dându-ţi control complet, oricând, oriunde.

      Signage Solutions Afişaj Q-Line

      • 65”
      • Iluminare de fundal cu LED direct
      • Ultra HD

      Conectează-te şi controlează-ţi conţinuturile prin cloud

      Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea. Afişează-ţi conţinutul atât în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.

      FailOver. Asigură-te că afişajul tău nu se întunecă niciodată

      Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni o sursă de intrare sau aplicaţie. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.

      Planifică cu uşurinţă redarea de conţinut de pe USB sau memoria internă

      Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB sau din memoria internă. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

      Interact opţional pentru partajarea wireless a ecranului

      Partajează wireless ecranul folosind reţeaua existentă Wi-Fi pentru a conecta dispozitive instantaneu şi în siguranţă sau utilizează cheia opţională HDMI Interact pentru a proiecta direct pe ecran fără a te conecta la reţeaua securizată.

      Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

      Funcţionând pe baza platformei noastre SoC Android 10, aceste afişaje profesionale Philips sunt optimizate pentru aplicaţii native Android şi poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Flexibile şi sigure, oferind garanţia că specificaţiile afişajului rămân actualizate mai mult timp.

      Prinde unda pentru rezultate revoluţionare

      Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips Q-Line. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        163.9  cm
        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        64.5  inch
        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Rezoluţie panou
        3840 x 2160
        Distanţă între pixeli
        0,372 x 0,372 mm
        Rezoluţie optimă
        3840 x 2160 la 60 Hz
        Luminozitate
        400  cd/m²
        Culori afişaj
        1,07 miliarde
        Raport de contrast (nominal)
        1200:1
        Rată dinamică de contrast
        500,000:1
        Timp de răspuns (nominal)
        8  ms
        Unghi de vizionare (orizontal)
        178  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        178  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
        • Scanare progresivă
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
        Tehnologie panou
        ADS
        Sistem de operare
        Android 10
        Opacitate
        25%

      • Conectivitate

        Ieşire audio
        Mufă de 3,5 mm
        Intrare video
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Intrare audio
        Mufă de 3,5 mm
        Alte conexiuni
        • micro SD
        • OPS
        Control extern
        • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
        • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
        • RJ45

      • Confort

        Poziţionare
        • Peisaj (18/7)
        • Portret (18/7)
        Perete de monitoare
        Până la 3 x 3
        Control tastatură
        • Ascuns
        • Blocabil
        Semnal telecomandă
        Blocabil
        Retransmitere a semnalului
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Uşor de instalat
        Inserare inteligentă
        Funcţii de economisire a energiei
        Smart Power
        Controlare în reţea
        • RS232
        • RJ45

      • Sunet

        Difuzoare încorporate
        2 x 10 W RMS

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consum (nominal)
        134  W
        Consum în standby
        <0,5 W
        Funcţii economisire energie
        Smart Power
        Clasă de etichetare energetică
        G

      • Rezoluţie de afişare acceptată

        Formate pentru calculator
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56,60,72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formate video
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Dimensiuni

        Lăţime aparat
        1462,3  mm
        Greutate produs
        28,5  kg
        Înălţime aparat
        837,3  mm
        Adâncime aparat
        68,9 mm (A la suportul de perete)/89,9 mm (A la mâner)  mm
        Lăţime aparat (inchi)
        57,57  inch
        Înălţime aparat (inchi)
        32.96  inch
        Suport de perete
        400 mm x 400 mm, M8
        Adâncime aparat (inchi)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inch
        Lăţime ramă
        14,9 mm (ramă uniformă)
        Greutate produs (lb)
        62,83  lb

      • Condiţii de funcţionare

        Altitudine
        0 ~ 3000 m
        Interval temperatură (operare)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50,000  ore
        Interval temperatură (depozitare)
        -20 ~ 60  °C
        Interval de umiditate (operare) [RH]
        20 ~ 80 % RH (fără condens)
        Interval de umiditate (depozitare) [RH]
        5 ~ 95% RH (fără condens)

      • Aplicaţii multimedia

        Redare USB pentru video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Redare USB pentru imagini
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Redare USB pentru audio
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Player intern

        Procesor
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memorie
        • 16 GB
        • DDR de 3 GB

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • Cablu senzor IR (1,8 m) (x1)
        • Cablu RS232 pentru conectare în serie
        • Sigla Philips (x1)
        • Cablu de alimentare c.a.
        • Capacul comutatorului c.a.
        • Clemă de cablu (x2)
        • Cablu HDMI (1,8 m) (x1)
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Telecomandă şi baterii AAA
        • Cablu RS232
        • Capac USB (x1)

      • Diverse

        Limbi OSD
        • Chineză simplificată
        • Chineză tradiţională
        • Engleză
        • Franceză
        • Germană
        • Italiană
        • Poloneză
        • Rusă
        • Spaniolă
        • Turcă
        • Japoneză
        • Arabă
        Garanţie
        3 ani garanţie
        Reglementări şi standarde
        • CE
        • CB
        • FCC, Clasa A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

