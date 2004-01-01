Căutare termeni
65BDL3650Q/02
Ieşi în evidenţă din mulţime
Informează şi încântă audienţa cu un afişaj digital 4K Ultra HD Philips Q-Line. Această soluţie de semnalizare fiabilă, uşor de instalat, pe bază de Android, este pregătită pentru Wave, pentru administrare de la distanţă, dându-ţi control complet, oricând, oriunde.
Afişaj Q-Line
Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea. Afişează-ţi conţinutul atât în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.
Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni o sursă de intrare sau aplicaţie. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.
Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB sau din memoria internă. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.
Partajează wireless ecranul folosind reţeaua existentă Wi-Fi pentru a conecta dispozitive instantaneu şi în siguranţă sau utilizează cheia opţională HDMI Interact pentru a proiecta direct pe ecran fără a te conecta la reţeaua securizată.
Funcţionând pe baza platformei noastre SoC Android 10, aceste afişaje profesionale Philips sunt optimizate pentru aplicaţii native Android şi poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Flexibile şi sigure, oferind garanţia că specificaţiile afişajului rămân actualizate mai mult timp.
Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips Q-Line. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Player intern
Accesorii
Diverse
