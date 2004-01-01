Conectează-te şi controlează-ţi conţinuturile prin cloud

Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga ta reţea. Afişează conţinutul atât în modul peisaj, cât şi portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează afişajul la internet prin modulul Wi-Fi CRD22 opţional sau prin LAN şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.