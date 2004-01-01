Căutare termeni
65BDL3650QE/02
Afişează mai bine
Captivează-ţi publicul cu acest afişaj digital 4K Ultra HD creat pentru a ţine cont de mediul înconjurător. Oferă performanţă 4K UHD fără compromisuri în timp ce rulează cu jumătate din consumul altor modele de pe piaţă şi cea mai recentă versiune PPDS EcoDesign.
Design Ecologic
Proiectat cu procese de fabricaţie, caracteristici fizice, materiale, ambalaje şi software încorporat care sunt mai prietenoase cu mediul şi oferă o eficienţă energetică mai bună, afişajul Philips Signage 3650 EcoDesign este proiectat să funcţioneze folosind mai puţin de jumătate din energia omologilor săi, oferind în acelaşi timp aceeaşi performanţă fără egal.
Funcţionând pe baza platformei noastre SoC Android 10, aceste afişaje harnice sunt optimizate pentru aplicaţii native Android şi poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Flexibile şi sigure, oferind garanţia că specificaţiile afişajului rămân de actualitate mai mult timp.
Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga ta reţea. Afişează conţinutul atât în modul peisaj, cât şi portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează afişajul la internet prin modulul Wi-Fi CRD22 opţional sau prin LAN şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.
Recunoscut de şi înregistrat în EPEAT cu o etichetă ecologică Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign întruneşte setul puternic de criterii stabilite prin principala etichetă ecologică pentru electronice din lume.
Esenţial pentru aplicaţiile comerciale solicitante, FailOver este o tehnologie revoluţionară care redă automat conţinut de rezervă pe ecran în cazul puţin probabil al unei defecţiuni o sursă de intrare sau aplicaţie. Pur şi simplu selectezi o conexiune de intrare principală şi o conexiune FailOver şi eşti gata pentru protecţia instantanee a conţinutului.
Partajează wireless ecranul folosind reţeaua existentă Wi-Fi pentru a conecta dispozitive instantaneu şi în siguranţă sau utilizează cheia opţională HDMI Interact pentru a proiecta direct pe ecran fără a te conecta la reţeaua securizată.
Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips Signage 3650 EcoDesign. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.
Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB sau din memoria internă. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.
