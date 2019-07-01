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Producție oprită
55PUS6803/12
Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Relaxează-te şi savurează calitatea bogată a rezoluţiei 4K UHD pe un televizor inteligent extraordinar de uşor de utilizat. Accesează conţinutul preferat instantaneu cu SAPHI. Pixel Precise Ultra HD conferă fluiditate şi claritate oricărui conţinut. Iar Ambilight îmbină totul perfect.
Televizor Ambilight de 139 cm (55")
Picture Performance Index 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Cu o rezoluţie de patru ori mai mare decât rezoluţia Full HD convenţională, Ultra HD îţi aduce ecranul la viaţă cu peste 8 milioane de pixeli şi tehnologia noastră unică de upscaling Ultra Resolution. Savurează imagini îmbunătăţite indiferent de conţinutul original şi beneficiază de o imagine mai clară, cu adâncime, contrast, mişcare naturală şi detalii vii de nivel superior.
Designul european modern este vizibil în suporturile discrete din aluminiu cu finisaj argintiu închis, asortate cu rama ultrasubţire.
DTS HD optimizează procesarea sunetului, păstrând conţinutul de sunet original, astfel încât să te poţi bucura de un sunet mai bun prin difuzoare şi de un dialog extrem de clar.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultă documentaţia dispozitivului.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.