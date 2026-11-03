LED TV ultrasubţire Full HD

Televizorul Full HD din seria 6300 cu Perfect Pixel HD oferă performanţă fluidă şi imagini clare, de calitate, cât mai vii şi realiste. Graţie materialelor autentice, liniilor elegante şi caracteristicilor unice, precum Ambilight, te poţi bucura de el cu şi mai multă plăcere.