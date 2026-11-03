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Producție oprită
48PFK6300/12
LED TV ultrasubţire Full HD
Televizorul Full HD din seria 6300 cu Perfect Pixel HD oferă performanţă fluidă şi imagini clare, de calitate, cât mai vii şi realiste. Graţie materialelor autentice, liniilor elegante şi caracteristicilor unice, precum Ambilight, te poţi bucura de el cu şi mai multă plăcere.
121 cm (48")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Bazându-ne pe moştenirea unei calităţi premiate, am adus calitatea imaginii de înaltă definiţie la un nivel superior. Philips Perfect Pixel HD oferă imagini line de o claritate fără egal. De la culori mai bogate şi mai vibrante cu tonuri de piele naturale, la negru mai intens şi alb mai strălucitor, fiecare detaliu este o bucurie pentru ochii tăi.
Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele două laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău trebuie să fie la fel de frumos şi oprit şi pornit.
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Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.