Ambilight vă schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor

Ai creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-ai alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele două laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria ta o experienţă de vizionare extraordinară.