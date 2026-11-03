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Producție oprită
47PFK5199/12
Televizor LED Full HD
Toată lumea din casă se va bucura de imaginile clare ale televizorului cu LED Full HD Philips seria 5200. Am combinat un design modern fără ramă cu Ambilight pentru a extinde şi intensifica experienţa dvs. de vizionare.
119 cm (47")
Televizor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Pentru imagini naturale din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savuraţi telenovela dvs. preferată, ştirile sau vizionaţi cu prietenii un video - vă veţi bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Atrăgător. Minimalist. Discret. Rama îngustă este prelucrată cu măiestrie din sticlă de înaltă calitate şi încadrată cu un strat ultrasubţire de aluminiu; reducând la minim rama şi mărind la maxim imaginea.
Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune. De aceea, acest televizor Philips dispune de Perfect Motion Rate de 100 Hz; astfel, vă veţi putea bucura de imagini fluide în mişcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea creşte din pricina acțiunii, imaginea nu o să sufere trepidaţii.
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Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Upgrade software necesar pentru Pauză TV şi înregistrare pe USB. Pentru mai multe detalii despre actualizarea software, vizitaţi www.philips.com/TV apoi click pe asistenţă.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.