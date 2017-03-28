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Producție oprită
43PUS7100/12
TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™
Procesarea Quad Core ultra rapidă întâlneşte liniile ultra subţiri: televizorul UHD din seria 7100 cu puterea Android arată la fel de bine precum funcţionează. Un cadru argintiu elegant şi Ambilight vor intensifica şi mai mult experienţa ta de vizionare.
108 cm (43")
LED TV 4K Ultra HD
Quad Core, 16GB şi extensibil
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimizează contrastul televizorului în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul tău. Un senzor de lumină şi un software special analizează imaginea în 6400 de secţiuni diferite, astfel încât să beneficiezi de contrast şi calitate incredibile ale imaginii, având parte de o experienţă vizuală realistă, indiferent dacă este zi sau noapte.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Iar având Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei juca în mod super rapid, super intuitiv şi super distractiv.
Google Play™ are un catalog bogat de jocuri de calitate superioară pentru toate vârstele. Optimizate pentru a fi utilizate pe televizor, acestea arată la fel de bine pe cât de distractiv este să le joci. şi nu este nevoie să îţi aglomerezi casa cu încă o consolă de joc; având o comandă universală USB pentru jocuri, te poţi juca şi poţi naviga cu uşurinţă.
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2.7
din 5
66
Recenzii
Giuliano
28/03/2017
România
Cumpărător verificat
Aspect si design de nota 10 functionalitate super OK
De acest produs sunt super multumit si doresc sa mai achizitonez inca unul cu diagonala de 55 inch, super incantat de ambilight, nota 10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
NT04PUK
24/11/2016
România
EXCELENT COMPACT SILENTIOS !
AM ACEST PRODUS DE APROAPE 2 Luni SI SUNT FOARTE MULTUMUT !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series 43PUS7100 TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 series 43PUS7100 TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™
misi
22/12/2015
România
Cumpărător verificat
excelent
Smart tv este cea mai buna achitie!Super!!! functioneaza excelent fara probleme.Recomand accest produs!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Oferta jocurilor în Cloud depinde de furnizorii de jocuri.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.