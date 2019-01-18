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Producție oprită
43PFS4112/12
Televizor LED Full HD subţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologia Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate Full HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
108 cm (43")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
3.2
din 5
6
Recenzii
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2020-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Data utilizării 2020-02-28
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.