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Producție oprită
40PFT4201/12
LED TV subţire Full HD
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea full HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
102 cm (40")
LED TV Full HD
DVB-T/T2/C
Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.
Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.0
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
kendzi
07/12/2017
Hrvatska
Omjer cijena kvalitet odličan
Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ando
24/01/2018
България
много добър продукт
Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.