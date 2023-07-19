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Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire Full HD

40PFT4200/12

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

LED TV subţire Full HD

Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4200 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 102 cm (40")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

PMR 100 Hz pentru imagini în mişcare clare

PMR 100 Hz pentru imagini în mişcare clare

Perfect Motion Rate combină tehnologia de afişare Philips şi tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăţi calitatea fiecărui cadru. Dacă îţi plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune, vei experimenta imagini în mişcare line şi de claritate maximă.

Digital Crystal Clear: precizie pe care veţi dori să o împărtăşiţi

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

19/07/2023

Polska

Polska

TV PHILIPS

super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2021-07-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2021-07-19

28/07/2018

Україна

Україна

телевізор працює чудово, продукт якісний

телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

26/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom

Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.