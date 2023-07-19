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Producție oprită
40PFT4200/12
LED TV subţire Full HD
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4200 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
102 cm (40")
Televizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate combină tehnologia de afişare Philips şi tehnicile de procesare video avansate pentru a îmbunătăţi calitatea fiecărui cadru. Dacă îţi plac jocurile, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune, vei experimenta imagini în mişcare line şi de claritate maximă.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2021-07-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.