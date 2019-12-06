ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Imagine primară

Producție oprită

4000 seriesLED TV ultrasubţire Full HD

40PFT4101/12

4

| (42) Recenzii

LED TV subţire Full HD

Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea full HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

Vezi toate beneficiile
TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 102 cm (40")

  • LED TV Full HD

  • DVB-T/T2/C

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Suporturi subţiri ca o lamă de ras, în negru

Întunecat, misterios şi incredibil de puternic. Suporturile Philips negre, de tip lamă duc televizorul tău la un alt nivel. Construcţia durabilă într-un design ultra subţire propagă meticulos eleganţa şi stilul noului tău televizor. Iar prin postura puternică, este chiar o minune cum ceva aşa mic poate face atât de multe.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

42

Recenzii

06/12/2019

România

România

Un super TV!

Un TV foarte bun! L-am utilizat inclusiv pentru redare fișiere media de pe Stick USB. Mi-a recunoscut fără probleme un hard disk Western Digital de 2TB. Recomand!

Avantaje

Culori vii, luminozitate bună, consum redus!

Dezavantaje

Nu am

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

Data utilizării 2017-12-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

Data utilizării 2017-12-06

08/05/2019

România

România

Foarte bun

Am acest televizor de 2 ani si sunt foarte multumit de el si de modul usor de utilizare a programelor. Recomand acest produs.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

07/05/2019

România

România

Foarte bun pentru pretul dat!!

Foarte bun!!usor de folosit intuitiv pret foarte accesibil!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.