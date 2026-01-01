Digital Crystal Clear: precizie pe care veţi dori să o împărtăşiţi

Pentru imagini naturale din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savuraţi telenovela dvs. preferată, ştirile sau vizionaţi cu prietenii un video - vă veţi bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.