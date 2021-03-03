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Producție oprită
40PFS6909/12
Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Smart TV LED seria 6900 de la Philips are o ramă extrem de îngustă, cu margine tăiată cu diamantul, care te va cuceri. Dar, este mai mult decât atractiv: este complet echipat cu funcţii precum Ambilight, 3D, Skype™ şi multe altele.
102 cm (40")
Televizor LED Full HD
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Aţi creat un cămin care este mai mult decât o casă, de ce n-aţi alege un televizor care să fie cald şi îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de la Philips vă face ecranul mult mai larg - şi experienţa de vizionare mult mai captivantă - proiectând un halo de lumină din cele două laturi ale ecranului televizorului pe peretele care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante şi emoţiile depăşesc ecranul şi aduc în sufrageria dvs. o experienţă de vizionare mai palpitantă, mai intensă şi mai captivantă.
Redaţi ceea ce vedeţi pe dispozitivul dvs. inteligent şi partajaţi cu prietenii şi familia pe televizor. De la fotografii la videoclipuri, jocuri şi altele, redaţi orice cu o simplă comandă de pe smartphone-ul şi tableta dvs. pe ecranul mare.
Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune. De aceea, acest televizor Philips dispune de Perfect Motion Rate de 600 Hz; astfel, vă veţi putea bucura de imagini în mişcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea creşte din pricina acțiunii, imaginea nu o să sufere trepidaţii.
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3.0
din 5
25
Recenzii
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Data utilizării 2019-03-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Data utilizării 2019-03-03
SONY
23/08/2015
România
Philips seria 6909/12 este un varf de gama la un pret foarte accesibil.
Vedeti notele acordate in nota de ansamblu ( performanta superiora,design excelent,ambilaght versiunea 2,3D, si un Logitech K400R ),5 norme de receptie,subwoofer,2 perechi de ochelari 3D incluse,Acest produs are un raport pret calitate excelent,desi sunt posesor al altui brand,si servisant cu experienta de peste 15 ani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
petr2399
24/07/2015
Česká republika
Vynikající obraz
Philips má skoro nej obraz na trhu.Kdo jednou zkusí ambilight nebude chtít jinak))Software je pomalejší,ale to je u philipsu běžné.Nicméně stále je to hlavně tv,takže obraz má prioritu.Nedoporučuji ho předimenzovaným cvakálkům,co se neumí těšit z obrazu a dát čas ovladači.Jinak ano,má tmavší rohy.Je to cílené.Velikostí patří mezi větší obrazovky,takže tmavší rohy jsou proto aby se vyzdvihl celkový kontrast obrazu.Wifi plně funkční,menu jednoduché.Je to o zvyku,každá značka má menu jiné.Úplně nevím rozdíl mezi řadama tv philips,ale bylo mi doporučeno nejít pod řadu 7..tohle je sic 6909,ale ta nejvyšší šestková.Funguje parádně.Čím nižší,tím funkčně osekanější.Mohl jsem koupit tv s androidem,ale to má své plus i minus.Plus asi v neomezenosti aplikací.Minus..je to op systém..každý OP systém po čase zpomaluje zařízení,u počítače přeinstalujeme..u tlf použijeme root a přeinstalujeme..ale u tv?myslim že to ještě není domyšlené,je to marketingový tah..chce to ještě posečkat,než to vylepší..nemluvě o virech,červech atd...můžete použít antivir,ale to je další zpomalovač systému..nehledě když jde napíchnout telefon s OS,tak proč ne TV...podle mě je to zbytečnost..ještě jedno upozornění..tv podporuje méně rozšířenou VESA 300x300..má zapojení napájecího kabelu vodorovně,takže při umístění na zeď je nutné počítat s umístěním min 10cm od zdi..takže výsuvný držák..
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Aplicaţia MyRemote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitaţi: www.philips.com/TV.
Pentru aplicaţii Smart TV, vizitaţi www.philips.com/TV pentru a descoperi oferta de servicii din ţara dvs.
Oferta Cloud depinde de disponibilitatea şi reglementările din ţara dvs
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultaţi documentaţia dispozitivului dvs.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Camera TV Philips (PTA317) este vândută separat.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.