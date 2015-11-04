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Producție oprită
40PFK4200/12
LED TV subţire Full HD
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4200 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
102 cm (40")
LED TV Full HD
DVB-T/C/S/S2
Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să te bucuri de o imagine mai mare.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Jarda
04/11/2015
Česká republika
Cumpărător verificat
Pro mé použití zcela dostačující
Mám tento TV jako druhý, když chcem různé programy. Pro mé účely je plně vyhovující.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.