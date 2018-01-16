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Producție oprită
32PHT4132/12
Televizor LED ultrasubţire
Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologie Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Václavv
16/01/2018
Česká republika
Televizor plně splňuje moje požadavky
Za málo peněz hodně.muziky. Tak nějak se dá ohodnotit televizor. Obraz i zvuk na vysoké úrovni. Chybí manuál v češtině
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.