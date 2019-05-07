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Producție oprită

4100 seriesTelevizor LED ultrasubţire

32PHT4112/12

4

| (13) Recenzii | 85% recomandă acest produs

Televizor LED ultrasubţire

Design elegant şi valoare excelentă. Televizorul Philips 4100 cu tehnologie Digital Crystal Clear asigură imagini la calitate HD, contrast ridicat şi reproducere clară a sunetului. Experimentează distracţia fără efort cu acest model simplu de utilizat.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologie Digital Crystal Clear

Televizor LED ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED

  • DVB-T/T2/C

Suporturile subţiri şi rafinate dau impresia unei greutăţi reduse

Când creează un nou televizor, echipele noastre iau în considerare fiecare aspect: de la tehnologie la design. Picioarele noi Edge au fost proiectate pentru a crea spaţiu sub televizorul dvs., în locul unde ar fi fost un suport tradiţional, astfel oferindu-vă o experienţă de vizionare mult mai captivantă. Efectul? Un televizor care îşi menţine poziţia şi salută cu încredere viitorul.

Digital Crystal Clear pentru precizie pe care vei dori să o împărtăşeşti

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

13

Recenzii

85%

recomandă acest produs

3
2

07/05/2019

România

România

Recomand

Sunt foarte multumita de acest produs, imagine clara, sunetul este ok, instalare rapida, meniu in limba romana.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

28/04/2018

România

România

Foarte multumit, recomand cu toata increderea!

Sunt foarte multumita de acest televizor! Azi l-am achizitionat si il recomand cu toata increderea! Imaginea este clara, insa pentru a avea o imagine clara cand utilizati cablu tv este necesar ca acele posturi tv sa aiba o anumita claritate. Astfel posturile HD sau cu o claritate buna se vad foarte bine. Ceea ce vreau sa spun este sa nu "acuzati" televizorul daca nu se vad ok anumite programe pentru ca la cablu tine foarte mult de claritatea programului in sine. Un alt plus este acela ca utilizand cablu tv prind atat posturile analogice cat si cele digitale plus posturi radio in total peste 100 de posturi. Sunetul se aude clar chiar si la volum maxim. Clasa energetica A+ - se pot ordona posturile in functie de preferinte, insa trebuie trecute mai intai la Favorite apoi se pot ordona din lista de Favorite - instalarea foarte rapida, meniu in limba romana Lucruri care nu mi-au placut sunt: suruburile de prindere a picioruselor care sunt cam grosute si intra greu, eu am folosit alte suruburi pentru a prinde piciorusele

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

20/02/2018

România

România

Un televizor placut 'vederii"

Probabil ca ma voi ingrasa cateva kilograme, dar placerea vizionarii programelor preferate la acest TV: "Philips 4100 series Televizor LED ultrasubţire 32PHT4112 Televizor LED de 80 cm (32") cu DVB-T/T2/C cu tehnologie Digital Crystal Clear", pe care este mult prea mare ca sa renunt sau micsorez orele de vizionare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.