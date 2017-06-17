Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
32PHT4101/12
LED TV ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips din seria 4100 cu Digital Crystal Clear oferă valoare excelentă casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii, cu Perfect Motion Rate şi sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Picture Performance Index combină tehnologia de afişare şi motoarele avansate de procesare a imaginii Philips pentru a îmbunătăţi elementele percepţiei: claritatea, mişcarea, contrastul şi culoarea. Indiferent de sursă, te vei bucura întotdeauna de imagini extraordinar de clare cu detalii şi profunzime incredibile, de cel mai adânc nivel de negru, de cel mai luminos alb şi de cele mai vii şi strălucitoare culori, precum şi de tonuri naturale şi reale, de fiecare dată.
Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.
3.9
din 5
8
Recenzii
Bianca
17/06/2017
România
Cumpărător verificat
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.