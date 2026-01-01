Picture Performance Index îmbunătăţeşte toate elementele de vizualizare

Picture Performance Index combină tehnologia de afişare şi motoarele avansate de procesare a imaginii Philips pentru a îmbunătăţi elementele percepţiei: claritatea, mişcarea, contrastul şi culoarea. Indiferent de sursă, te vei bucura întotdeauna de imagini extraordinar de clare cu detalii şi profunzime incredibile, de cel mai adânc nivel de negru, de cel mai luminos alb şi de cele mai vii şi strălucitoare culori, precum şi de tonuri naturale şi reale, de fiecare dată.