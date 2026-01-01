Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.