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Producție oprită
32PHS4001/12
LED TV ultrasubţire
Designul elegant al televizorului Philips 4000 Series cu Digital Crystal Clear adaugă valoare casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii cu Perfect Motion Rate şi de un sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
2.8
din 5
4
Recenzii
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Data utilizării 2019-09-21
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Data utilizării 2019-09-21
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Avantaje
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Dezavantaje
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data utilizării 2018-11-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data utilizării 2018-11-05
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Acest televizor nu acceptă funcţia Pauză TV/înregistrare USB când este introdus cardul CI Plus CAM