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Producție oprită

4000 seriesLED TV ultrasubţire

32PHS4001/12

2.8

| (4) Recenzii

LED TV ultrasubţire

Designul elegant al televizorului Philips 4000 Series cu Digital Crystal Clear adaugă valoare casei tale. Bucură-te de calitatea HD a imaginii cu Perfect Motion Rate şi de un sunet clar, pentru o experienţă de divertisment fără efort.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV ultrasubţire

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar

Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Atrăgătoare. De ultimă generaţie. Rafinată. Precisă. Silueta Philips ultrasubţire. Faptul că ceva atât de subţire poate să atragă atâta interes nu ar trebui să surprindă, considerând câtă eleganţă va aduce interiorului casei tale.

Trei intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrată

Trei intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrată

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

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2.8

din 5

4

Recenzii

5
2

08/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

TV je OK

Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

21/09/2020

România

România

acceptabil

telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Data utilizării 2019-09-21

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Data utilizării 2019-09-21

05/11/2020

Україна

Україна

Непоганий телевізор за свою ціну.

У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.

Avantaje

Красивий, тонкий, гарний звук та картинка

Dezavantaje

Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Data utilizării 2018-11-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Data utilizării 2018-11-05

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. Acest televizor nu acceptă funcţia Pauză TV/înregistrare USB când este introdus cardul CI Plus CAM