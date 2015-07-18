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Producție oprită
32PHK4100/12
LED TV subţire
Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul LED subţire Philips seria 4100 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.
80 cm (32")
Televizor LED
DVB-T/C/S/S2
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Un televizor cu linii moderne, rafinate, merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii Philips TV au creat acest suport deschis unic, pentru a se încadra perfect în încăperea ta.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
3.0
din 5
2
Recenzii
PapenBurh
18/07/2015
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
TV je odličan za tu cijenu, veliki plus je satelitski tuner koji je fenomenalan. Preporuke, nećete požaliti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Nokodoko
09/03/2016
България
Телевизора не работи - стои в StandBy
Телевизора неможеше да се включи въобще. Стои в режим стендбай и неможе да се включи нито от дистанционното, нито от бутона на ТВ-то. След няколкократно включване-изключване към захранването,евентуално ТВ-то запали, но при последващо изключване от дистанционното - телевизора пак неможеше да се включи! След престой в сервиз от 1 месец - телевизора беше върнат с обяснение, че проблем не е намерен. Разбира се проблема си беше налице - за щастие нов софтуер бе пуснат на 29 януари 2016 - и след инсталацията му има подобрение - проблема все още го има, но се наблюдава по-рядко!
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.