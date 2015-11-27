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Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire Full HD

32PFK4100/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

LED TV subţire Full HD

Televizorul potrivit pentru astăzi şi mâine: televizorul Full HD subţire Philips seria 4100 cu Digital Crystal Clear. Experimentează imagini vii, sunet clar şi toate caracteristicile de care ai nevoie, precum porturi USB şi HDMI suplimentare utile pentru a te bucura de televizorul tău acasă.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 80 cm (32")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precizie pe care veţi dori să o împărtăşiţi

Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi telenovela ta preferată, ştirile sau vizionezi cu prietenii un video - te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.

Rama extrem de îngustă îţi oferă plăcerea unei imagini mai mari

Rama extrem de îngustă îţi oferă plăcerea unei imagini mai mari

Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să te bucuri de o imagine mai mare.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

27/11/2015

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Tento produkt má dobré vlastnosti

dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.