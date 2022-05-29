      Signage Solutions Afişaj LED

      27BDL6119L/00

      Versatilitate infinită

      Creează un afişaj unic 16:9 de orice dimensiune sau chiar o vedere panoramică clară 32:9, care sfidează aspectul tradiţional prin asamblarea unui model modular surprinzător. Experienţă de vizionare perfectă pentru prezentări şi conţinut de branding corporatist.

      Produse similare

      Depăşeşte limitele

      • 27"
      • Direct View LED

      Configurare şi întreţinere uşoare cu cabluri standard fiabile

      Conectează mai multe panouri de afişaje LED pentru a crea rezoluţia dorită, indiferent că este 4K, 8K sau chiar mai ridicată. Comparativ cu ecranele LCD, afişajele LED au rate de reîmprospătare mai mari, care permit imagini mai fluide. Indiferent de aplicaţie, vei captiva publicul cu imagini extrem de clare.

      Implică-te, inspiră şi influenţează cu conţinut viu

      Creează pereţi video fără ramă de orice formă, dimensiune sau rezoluţie. Designul modular al panourilor LED Philips profesionale îţi permite să te adaptezi la orice spaţiu. Construieşte instalaţii vaste, captivante sau asamblează tipare interesante. Creează uşor pereţi video care încadrează uniform uşile şi alte deschideri.

      Cea mai mare acurateţe a culorilor şi uniformitate a luminozităţii

      Panourile LED oferă o acurateţe foarte precisă a culorilor şi o uniformitate a luminozităţii de aproximativ 97 %. Aceasta asigură o calitate a imaginii aproape perfectă.

      Vizionare perfectă datorită unghiurilor largi de vizualizare

      Componentele electronice interne sunt uşor de accesat şi de înlocuit pentru service şi întreţinere. Modulele din panou pot fi îndepărtate uşor şi în siguranţă cu instrumentul special de demontare.

      Specificaţii tehnice

      • Imagine/Ecran

        Raport lungime/lăţime
        16:9
        Uniformitatea luminozităţii
        >=97 %
        Luminozitate după calibrare
        650 niţi
        Luminozitate înainte de calibrare
        750 niţi
        Calibrare (luminozitate/culori)
        Adâncime de biţi
        Interval de reglare a temperaturii de culoare
        4000~9500 K (prin software)
        Temperatură de culoare implicită
        6500±500 K
        Raport de contrast (nominal)
        3200:1
        Unghi de vizionare (orizontal)
        160  grad
        Unghi de vizionare (vertical)
        160  grad
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
        • Afişaj cu gamă largă de culori
        Poziţionare
        Peisaj
        Frecvenţa cadrelor (Hz)
        50 şi 60
        Rată de reîmprospătare (Hz)
        1920~3840
        Utilizare
        24/7, interior

      • Confort

        Uşor de instalat
        • Ştifturi de ghidare
        • Greutate redusă
        Conexiune „loop through” de alimentare
        Pentru mediile cu o tensiune de 230 V: 8 panouri sau mai puţin, pentru mediile cu o tensiune de 110 V: 4 panouri sau mai puţin
        Conexiune „loop through” pentru controlul semnalului
        RJ45

      • Alimentare

        Tensiune de intrare
        100~240 V c.a. (50 şi 60 Hz)
        Consum de energie fără imagine (W)
        <12
        Consum max. de energie c.a. (W)
        <65
        Consum max. de energie BC (W)
        <76
        Consum tipic de energie (W)
        <21,7

      • Condiţii de funcţionare

        Interval temperatură (operare)
        -20~45  °C
        Interval temperatură (depozitare)
        -20~50  °C
        Interval de umiditate (operare) [RH]
        10 ~ 80 %
        Interval de umiditate (depozitare) [RH]
        10 ~ 85 %

      • Carcasă

        Suprafaţă panou (m2)
        0,208
        Pixeli panou (puncte)
        57.600
        Rezoluţia panoului (l x H)
        320 x 180
        Dimensiunile panoului (mm)
        608 x 342 x 59
        Conector de date
        RJ45
        Conector de alimentare
        Intrare/ieşire (C14/C13)
        Cantitate card de recepţie
        1 bucată
        Specificaţii card de recepţie
        A5S plus
        Marca cardului de recepţie
        Novastar
        Greutate (kg)
        5,81
        Diagonala panoului (inchi)
        27,5
        Construcţia panoului
        Aluminiu turnat sub presiune

      • Modul

        Tip de LED
        SMD 1515 cu fir de cupru
        Compoziţia pixelilor
        1R1G1B
        Durata de viaţă a LED-urilor (h)
        100.000
        Rezoluţia modulului (l x H, pixeli)
        160 x 90
        Distanţă între pixeli (mm)
        1,9
        Dimensiunile modulului (l x H, în mm)
        303,9 x 170,9

      • Accesorii

        Cablu LAN (RJ45, CAT-5)
        1 bucată
        Cablu de alimentare
        1 bucată
        QSG
        1 bucată

      • Diverse

        Garanţie
        2 ani
        Reglementări şi standarde
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, Partea 15, clasa A
        Certificat cu privire la proprietăţile ignifuge
        BS 476 Partea 7: 1997

      • Informaţii ambalaj

        Dimensiunile ambalajului (mm)
        780 x 471 x 224
        Greutate brută (kg)
        8,52

      Produse recomandate

      Produse vizualizate recent

